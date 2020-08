Dalla Turchia: è fatta per Perotti al Fenerbahce, domani sarà a Istanbul. Alla Roma andranno 1,7 milioni di euro

AS ROMA NEWS – L’avventura Diego Perotti all’ombra del Colosseo sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. Come riportato dal sito turco fotomac.com.tr, El Monito è atteso domani pomeriggio in Turchia per chiudere il suo trasferimento al Fenerbahçe.

Un ruolo fondamentale l’ha avuto Emre Belözoğlu che, terminata la sua carriera da calciatore, è il nuovo direttore sportivo del club.

Alla Roma andranno 1,7 milioni di euro, mentre il calciatore guadagnerà 2,5 milioni annui.

Fonte: fotomac.com.tr