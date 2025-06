De Cuyper-O’Riley, gladiatori per Gasp. Roma, avanti tutta

Gian Piero Gasperini vede in Maxim De Cuyper e Matt O’Riley due giocatori da combattimento, ideali per il suo gioco propositivo: motivati, in rampa di lancio sul proscenio internazionale, nel pieno della forza fisica. Il tecnico, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, li vorrebbe già in coincidenza con l’inizio del ritiro precampionato a Trigoria. E dalla settimana prossima ogni giorno sarà buono per definire le due operazioni, con il via libera dei due giocatori già arrivato.

La prima scelta De Cuyper è un terzino sinistro a tutta fascia, individuato per il post Angeliño: scollina nella metà campo avversaria con continuità e conosce bene anche la fase difensiva. Il nazionale belga ha fisico e una naturale predisposizione all’assist: ne ha serviti 7 nell’ultima stagione. L’esterno e il suo entourage hanno manifestato simpatia per la Roma, e il suo club vuole accontentarlo abbassando le pretese a 20 milioni. Un prezzo che i giallorossi sono disposti a spendere.

Anche O’Riley si presenta come un mediano perfetto per gli schemi di Gasp: un centrocampista che racchiude in sé le caratteristiche di Ederson e De Roon che tanto bene hanno fatto a Bergamo con l’allenatore giallorosso. Non a caso il tecnico di Grugliasco lo aveva già richiesto durante la sua esperienza a Bergamo. Alto 190 cm, ha corsa e capacità di inserimento proprio come vuole Gasp. […] Roma e Brighton hanno avviato da giorni le trattative e il punto di caduta per l’accordo finale potrebbe essere una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni.

E mentre nel mirino ci sono anche l’esterno destro brasiliano Wesley del Flamengo e l’ivoriano Kessié dell’Al-Ahli, la Roma sta valutando anche Armand Laurienté del Sassuolo. Il francese vorrebbe fare il grande salto: il club neroverde lo valuta 20 milioni, considerando pure il contratto in scadenza nel 2027, mentre il giocatore chiede uno stipendio di poco superiore a 1,5 milioni a stagione.

