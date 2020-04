Di Livio: “Ripartire a settembre dal tecnico e Zaniolo”

NOTIZIE AS ROMA – Angelo Di Livio parla della Roma. L’ex centrocampista, cresciuto nel vivaio giallorosso per poi passare gli anni migliori della sua carriera tra Juventus e Fiorentina, è rimasto ovviamente legato alla squadra oggi allenata da Fonseca, per la quale vede un grande futuro. Queste le sue parole al Corriere della Sera:

“Il calcio non dovrebbe ripartire, ma se lo farà la Roma può stare tranquilla: ha un grande allenatore, Paulo Fonseca, e una grande squadra per il futuro“.

La Roma che certezze ha?

Un grande allenatore: Fonseca. In questi anni si è cambiato troppo, stavolta c’è l’allenatore giusto, che dovrà rimanere a lungo.

Dopo lo stop sarebbe una Roma più forte?

Sì, perché rientreranno Diawara e Zaniolo.

Il quarto posto sarebbe alla portata della Roma?

La differenza con l’Atalanta è tanta. Punterei sulla prossima stagione, con Zaniolo e Pellegrini che devono prendersi più responsabilità.

Che mercato sarà?

Di prestiti, con pochissimi soldi. Lo potranno fare i club più ricchi. La Roma deve confermare quelli che ha e trattenere Smalling e Mkhitaryan.

Che pensa del taglio degli stipendi?

I calciatori della Roma si sono dimostrati grandi uomini. Aiutare la società e i dipendenti nel momento del bisogno è una cosa bellissima.