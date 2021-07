Di Marzio: “Azmoun primo obiettivo per l’attacco della Roma, contatti avviati con lo Zenit”

AS ROMA NEWS – È Sardar Azmoun il primo obiettivo per l’attacco della Roma. Lo rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

L’attaccante iraniano classe 1995 veste da due anni la maglia dello Zenit San Pietroburgo, ma grazie alle sue ottime prestazione potrebbe presto lasciare la Russia.

I giallorossi spingono per regalare a Mourinho l’attaccante, che vede in Azmoun il rinforzo ideale per la sua squadra. Si tratta di una prima punta che può spaziare su tutto il fronte d’attacco, con la maglia biancoceleste ha realizzato 53 gol e 19 assist in 84 partite.

La Roma ha già avviato i contatti con lo Zenit e vorrebbe chiudere la trattativa inserendo contropartite tecniche nell’affare più un conguaglio economico. Sul giocatore, però, c’è anche il Bayer Leverkusen che è pronto a offrire 18 milioni cash.

Le condizioni del club tedesco sono più favorevoli per lo Zenit, ma la spinta di Mourinho che vuole fermamente l’attaccante tiene la Roma in ballo per Azmoun.

Fonte: Gianlucadimarzio.com