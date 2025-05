Di Marzio: “Pioli non sarà il prossimo allenatore della Roma. Restano in lizza Fabregas e Farioli”

Dopo essere stato lungamente in cima alla lista dei papabili per la panchina della Roma e dato per favorito alla successione di Claudio Ranieri, Stefano Pioli esce improvvisamente di scena dalla lista dei candidati consegnata a Friedkin.

A sostenerlo è il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che scrive: “Pioli non sarà il prossimo allenatore della Roma” sul proprio sito di riferimento. Il tecnico, attualmente impegnato con l’Al Nassr, non rientrerebbe tra le priorità del club giallorosso, che sta vagliando altri profili.

Secondo Di Marzio però resterebbero ancora in corsa i nomi di Cesc Fabregas e Francesco Farioli, profili giovani e di prospettiva che si sposerebbero meglio con il progetto che Friedkin ha in mente per la Roma del futuro. L’annuncio del nuovo allenatore sarà comunicato a breve.

Fonte: Gianlucadimarzio.com