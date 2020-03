Diawara, la terapia conservativa è un successo: il ginocchio è ok, col Siviglia va in panchina

ULTIME NEWS AS ROMA – Il ginocchio di Diawara ha dato risposte positive dopo il test effettuato con la Roma Primavera: sessanta minuti giocati a buon ritmo, senza evitare contrasti con gli avversari.

Il guineano può sorridere, la terapia conservativa caldeggiata anche dal ds Petrachi è stata un successo. Il centrocampista è dunque pronto per rimettersi a disposizione di mister Fonseca.

E già oggi il calciatore dovrebbe essere convocato dal tecnico portoghese per la trasferta di Siviglia. Molto difficile vederlo già in campo domani, di sicuro non dall’inizio. Ma la sua chiamata per la gara di Europa League è già un successo.

Fonte: Il Tempo