Diawara, niente operazione: via alla terapia conservativa. La Roma spera di recuperarlo in due settimane

AS ROMA NEWS – Niente operazione per Amadou Diawara. Dopo una serie di consulti, tra cui quello effettuato con il Professor Cerulli che ieri ha dato un nuovo parere, il club giallorosso ha deciso di procedere con la via della terapia conservativa. Lo scrive il portale de Il Tempo in questi minuti.

Come già annunciato da Fonseca nella conferenza stampa che ha preceduto il derby, le terapie stanno già dando i propri frutti e a Trigoria sono convinti di poter recuperare il giocatore con questa metodologia, così come fatto nei mesi scorsi con l’infortunio al tendine occorso a Cristante.

L’intervento, al momento escluso, costringerebbe Diawara a stare fuori per oltre due mesi, una soluzione che gli farebbe saltare gran parte della seconda metà di stagione. La speranza della Roma è ora di riaggregare Diawara al gruppo di Fonseca già tra quindi giorni: la prossima settimana saranno effettuati nuovi controlli.

Fonte: iltempo.it