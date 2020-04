Doni: “Roma, punta su Fuzato: farà grandi cose”

NOTIZIE AS ROMA – Da brasiliano a brasiliano. Alexander Doni passa il testimone a Daniel Fuzato e consiglia alla Roma di affidarsi a lui per il prossimo futuro. L’ex portiere giallorosso ha parlato infatti alla Gazzetta dello Sport (F. Pietrella) per dire la sua sulla squadra giallorossa e sui giocatori più promettenti che potranno riportare il club molto in alto:

Segue sempre la Roma?

Ogni tanto, quando posso. L’azienda mi tiene impegnato per molto tempo, ma sono rimasto legato a quei colori.

Chi la convince di più?

Zaniolo, un vero talento. Poi apprezzo anche Fonseca, è un bravo allenatore. Riguardo ai brasiliani, invece, di Ibañez si dice un gran bene, Juan Jesus è bravo. Infine sono sicuro che Fuzato farà grandi cose con la maglia della Roma. È un ottimo portiere.

I giallorossi negli ultimi anni ne hanno cambiati tanti.

Vestire la maglia della Roma non è facile. Devi avere la testa giusta e saper gestire la pressione.

Parliamo di Totti, che compagno è stato?

Un grande. Lo considero senza dubbio uno dei più forti calciatori di sempre….

De Rossi invece?

Un amico, anche lui un grandissimo. Giocare con lui era fantastico, teneva il centrocampo e la difesa. Mi sentivo al sicuro.

Tra Totti e Spalletti non è finita bene, sorpreso?

Quando c’ero io hanno sempre avuto un rapporto normale. Di quello che è accaduto dopo non posso parlare perché non lo so.

Ci racconti lo Spalletti allenatore.

Con lui ho vinto due Coppe Italia e una Supercoppa da titolare. Ho lavorato con altri grandi allenatori, ma lui è stato il migliore mai avuto. Ti diceva sempre le cose in faccia, e poi era meglio non farlo arrabbiare. Era capace anche di prenderti a schiaffi (ride, ndr )!.

