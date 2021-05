Dopo lo United il “grazie” dei Friedkin a staff e squadra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si sono congratulati con tutti, con un bel sorriso che non fa mai male a nessuno, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). E poi hanno chiesto alla squadra di andare avanti così fino alla fine, perché mancano ancora quattro partite alla fine della stagione e vogliono una chiusura onorevole.

Dan e Ryan Friedkin giovedì scorso hanno chiuso la loro serata europea proprio nello spogliatoio della Roma. A fine partita, subito dopo la vittoria conseguita per 3-2 dalla squadra di Fonseca sul Manchester United. I Friedkin hanno apprezzato la voglia di mettere sul campo tutto ciò che aveva la squadra, per provare a cancellare quell’onta del 6-2. Ed allora, di conseguenza, si sono sentiti in dovere di ringraziare tutti per una prestazione di livello (nonostante i tanti problemi, anche all’Olimpico) e per una competizione che ha portato la Roma a giocare la sua seconda semifinale europea in soli tre anni solari.

E dopo i ringraziamenti, però, c’è stato anche l’incitamento. E la richiesta di non mollare proprio ora, perché mancano quattro partite che possono ancora tenere in Europa la Roma (male che vada in Conference League, se dovesse succedere qualcosa di particolare con la Juventus anche in Europa League…). Ma soprattutto manca una partita speciale come il derby, in programma tra meno di una settimana.

Ecco, dopo la sconfitta dell’andata i Friedkin ci tengono da morire a prendersi una rivincita. Ed a gustarsi la prima eventuale vittoria in una stracittadina. In più, prima del derby ci sarà anche la sfida ai campioni d’Italia dell’Inter. Una partita particolare anche per Mourinho, che la vedrà con un occhio particolare. E con il cuore diviso a metà.

Fonte: Gazzetta dello Sport