Dubbi dei Friedkin sulla gestione di Pinto: possibile addio a fine anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Mourinho. Anche il futuro di Tiago Pinto dentro la Roma è in bilico.

E se il tecnico continua a mandare messaggi all’indirizzo della proprietà per avere al più presto un confronto sui programmi futuri, è probabile che un faccia a faccia chiarificatore ci sarà anche tra il general manager e i texani.

Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani) i Friedkin nutrirebbero dubbi sull’operato di Pinto, in particolare sulla gestione del caso Zaniolo, una vicenda che i texani non hanno digerito affatto.

A fine anno dunque sarà necessario un colloquio per capire se sarà possibile andare avanti insieme, e non è escluso che le strade finiscano per separarsi.

Fonte: Leggo