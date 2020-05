Due anni senza Pallotta. Ma sullo stadio ancora c’è una speranza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Era il maggio 2018 quando James Pallotta salutò per l’ultima volta Roma, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

I giallorossi erano appena stati eliminati in semifinale di Champions League ad opera del Liverpool e il futuro sembrava radioso. All’orizzonte, tra l’altro, anche il nuovo stadio di Tor di Valle pareva essere più vicino e dunque nessuno immaginava che il presidente sarebbe scomparso dai radar capitolini così a lungo.

Ma è possibile che la questione stadio non sia tramontata, anche se per il via libera del Comune si andrà probabilmente a dopo l’estate, se non nella nuova legislatura. Il gruppo Eurnova, che detiene l’area, oltre a credere che Vitek possa tornare alla carica, sta infatti sondando anche altri potenziali acquirenti.

Fonte: Gazzetta dello Sport