Durissima lite tra Mancini e Juric nello spogliatoio del Franchi: il retroscena dello scontro

AS ROMA NEWS – Uno scontro verbale durissimo, che sarebbe arrivato addirittura a diventare fisico. Succede tutto ieri sera dentro lo spogliatoio del Franchi, e i due contendenti sono il tecnico Ivan Juric e il difensore centrale Gianluca Mancini.

L’allenatore e il calciatore, racconta in questi minuti il portale del Corriere dello Sport, hanno hanno litigato furiosamente durante l’intervallo di Fiorentina-Roma, con i giallorossi che in quel momento erano sotto per 3 a 1.

L’episodio, scrive il quotidiano on line, è avvenuto davanti a tanti testimoni, che raccontano anche di un contatto fisico tra allenatore e giocatore. Mancini poi ha scelto di non tornare in panchina, e con lui negli spogliatoi è rimasto anche Bryan Cristante, suo inseparabile amico.

E’ la conferma di un elemento incontrovertibile: l’atmosfera è pesantissima nello spogliatoio della Roma. I Friedkin anche per questo stanno valutando seriamente l’esonero di Juric.

Fonte: Corrieredellosport.it

