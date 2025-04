DYBALA: “Champions difficile, ma la classifica dice che possiamo farcela. Speriamo che qualcuno lì davanti perda punti…”

NOTIZIE AS ROMA – Mentre la Roma si gode il secondo dei due giorni di riposo concessi da mister Ranieri, Paulo Dybala (attualmente ai box per infortunio, come noto) è volato a Madrid per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport.

L’attaccate argentino ha parlato così della Roma e della possibile qualificazione in Champions League dei giallorossi: “È difficile, ma possiamo farcela. La classifica ci dice che possiamo farcela, non è facile. Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto e stanno giocando bene. Io cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo che chi sta più su in classifica perda alcuni punti e che possiamo arrivare all’obiettivo della Champions“.

Non è mancato poi, da parte della Joya, un ricordo commesso per la scomparsa di Papa Francesco: “La sua morte è una notizia molto triste, una grande perdita per i cattolici, per il mondo del calcio e per noi argentini. Condoglianze alle persone in Vaticano”.