Dybala infinito: resta e rilancia la sua Roma

AS ROMA NOTIZIE – La Roma di nuovo Dybala-centrica è stata per Ranieri una delle soluzioni per tornare alla normalità, per rendere il gruppo più performante e mentalmente stabile, scrive oggi il Corriere dello Sport. La dimostrazione, l’ennesima, dell’importanza dell’argentino è arrivata soltanto due giorni fa, in un derby che lo ha visto assoluto protagonista. Un assist, per la rete di Saelemaekers, ancor prima invece l’inizio dell’azione per quella di Pellegrini in cui tra l’altro è stato abile a compiere quel taglio in area che ha aperto la visuale e lo spazio per il tiro del capitano giallorosso.

Paulo adesso spera di poter chiaramente continuare così fino alla fine della stagione. Sì, fino alla fine, perché Dybala non partirà, non lascerà la Roma ma vuole restare e continuare a lottare per questi tifosi che lo hanno esaltato e sostenuto dal suo primo giorno nella Capitale. La Joya ha rifiutato le lusinghe e la ricca offerta (10 milioni netti a stagione) del Galatasaray scegliendo invece di far scattare il rinnovo automatico con la Roma e proseguire con i giallorossi, quelli capitolini.

Mancano poche presenze affinché scatti il prolungamento di una stagione con ingaggio a otto milioni netti: una cifra alta per un club fuori dalla Champions, motivo per cui l’entourage di Paulo – e chiaramente il giocatore – è disposto ad ascoltare una eventuale proposta della Roma di spalmare lo stipendio su più anni. Oltre chiaramente a eliminare la clausola rescissoria da 12 milioni che sarà attiva fino al 15 gennaio e che si riattiverà anche nel mercato estivo.

Fonte: Corriere dello Sport