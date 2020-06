Dzeko costa troppo alla Roma: il club potrebbe offrirgli il cartellino gratuito. C’è la Juve?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una voce di mercato decisamente clamorosa, ma ancora tutta da confermare, viene lanciata questa mattina dalle colonne del Corriere della Sera (L. Valdiserri). Secondo il noto quotidiano, la Roma starebbe pensando di regalare il cartellino a Edin Dzeko in modo da permettergli di trovarsi un’altra sistemazione a lui più gradita.

Il problema per i giallorossi non è di certo il rendimento del giocatore, ma l’ingaggio monstre di 7 milioni netti all’anno percepiti dal bosniaco tra stipendio e facili bonus che non sarebbe più sostenibile per il club giallorosso, obbligato a fissare un tetto massimo a 3 milioni di euro.

Nelle ultime ore, racconta il Corriere della Sera, starebbe circolando questa indiscrezione che il giornale definisce “da verificare ma non assurda”, e cioè che la Roma possa offrire il cartellino gratuito a Dzeko. Al centravanti bosniaco è interessata la Juventus nell’ottica di qualche scambio in stile Pellegrini-Spinazzola.

