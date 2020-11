Dzeko e Immobile, identici i test molecolari. Pulcini: “Nessun contagiato”, poi il cambio di rotta: “Emerse positività, non posso ignorarle”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Continua il caos tamponi in casa Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Alessandro Austini, i referti dei test molecolari fatti al Campus Biomedico da Dzeko e Immobile sono identici.

Al momento però è certo che il bomber giallorosso non sarà del match contro il Genoa perchè giudicato positivo al Covid19, mentre è tutta da valutare la presenza di Immobile contro la Juventus.

I referti dei test molecolari (non rapidi, molecolari) fatti al Campus Biomedico da @EdDzeko e @ciroimmobile sono identici. Se domani uno giocasse e l’altro no, crollerebbe definitivamente la credibilità del sistema dei controlli e del campionato stesso — Alessandro Austini (@aleaus81) November 7, 2020

Dal club biancoceleste ifatti continuano ad arrivare dichiarazioni che contraddicono quanto viene scritto oggi dalla stampa: “Tutto il gruppo squadra è risultato negativo al test molecolare ed è a disposizione di Simone Inzaghi già da domani. La Asl è stata informata di tutto”, le parole rilasciate dal dottor Pulcini ieri sera all’Ansa, che dunque annuncia la presenza di Immobile, oltre che di Leiva e Strakosha, per il match di domani contro la Juventus.

Oggi però è arrivato il cambio di rotta: “La Lazio per tutelare la salute dei propri giocatori, che viene prima di ogni cosa, ha fatto svolgere nuovi tamponi a un laboratorio terzo e non amico, perché se fosse stato un amico avrebbero detto se è positivo non lo dire, era solo un accertamento – ha detto il medico sociale della Lazio intervenendo questa mattina a Radio Sei, nella trasmissione Quelli che hanno portato il calcio a Roma di Guido De Angelis – Qui sono emerse delle positività, è stato segnalato tutto correttamente, complimenti al Campus Biomedico perché questa è la prassi. È stata avvisata la Asl che mi ha chiamato e io di botto ho fatto tutto quello che dovevo, prendendo le informazioni sulla normativa in cui c’è un po’ di confusione e io sono medico, non giurista né avvocato.

C’è una circolare del 12 ottobre che dice ‘se trovi un positivo lo tieni in isolamento e dopo i 10 giorni gli fai il tampone e se è negativo lo mandi tranquillamente a fare quello che deve fare’. Sto approfondendo il tema, perché ci sono dei cambiamenti sul protocollo e tutto, per non incorrere nel dubbio che possa danneggiare la salute di qualcuno, che va oltre il calcio. Il medico si trova davanti a un bivio sul dare il permesso di giocare a uno che è dubbio perché trovato ieri positivo dal Campus Biomedico, sia pure con un metodo loro di sicuro all’avanguardia, e poi negativo da altri. Si dice in genere “in dubbio pro reo”, ma io non è che possa decidere. Nel dubbio devo dire che non posso ignorare la positività rilevata dal Campus“, ha concluso.

Redazione Giallorossi.net