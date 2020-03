Dzeko è ok, superati i guai al ginocchio. Villar o Mancini, il dubbio è in mezzo

NOTIZIE AS ROMA – Sono bastati due vistosi cerotti rossi sul ginocchio (utilizzati normalmente come antinfiammatori da qualsiasi sportivo, anche amatoriale) per far scattare ieri l’allarme per Dzeko.

Nulla di grave: il bosniaco, immortalato mentre in palestra svolgeva degli esercizi ginnici, domani giocherà. Edin, rimasto precauzionalmente a riposo a Cagliari ormai 10 giorni fa, è reduce da una settimana nella quale ha svolto del lavoro individuale programmato, volto a fargli recuperare una condizione ottimale.

I problemi per Fonseca sono altrove. Out Pellegrini (nonostante il centrocampista abbia provato fino all’ultimo non ha ricevuto il via libera da parte dello staff medico) c’è da decidere la composizione del centrocampo. Veretout è infatti squalificato, il ballottaggio è ristretto a Villar e Mancini.

Se gioca l’ex atalantino (come mediano davanti al reparto arretrato, riproponendo in fase difensiva il 4-1-4-1) Fazio farà coppia con Smalling. A destra, con Bruno Peres non inserito nella lista Uefa, il ballottaggio è tra Santon e Spinazzola. Una maglia per due anche in avanti tra Perez (titolare nei sedicesimi contro il Gent sia all’Olimpico che a Gand) e Under, in netta ripresa.

(Il Messaggero, S. Carina)