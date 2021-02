Dzeko-Fonseca, si va verso la pace

AS ROMA NEWS – Il tempo volge al bello. Dopo la burrasca dei giorni scorsi, con la chiusura del mercato e la permanenza di Dzeko in giallorosso, sembra essere tempo di pace a Trigoria tra l’attaccante bosniaco e Paulo Fonseca.

Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), Tiago Pinto e il procuratore del bosniaco, Alessandro Lucci sono al lavoro per creare i presupposti di una tregua tra i due litiganti. E già oggi Dzkeo potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Il bene della Roma prima di tutto: i giallorossi sono ancora al terzo posto, la vetta della classifica dista appena sei punti, e tutto può ancora succedere. Ecco perchè a Trigoria, nella settimana di avvicinamento alla sfida con la Juventus, si spera in un passo indietro di tutte le parti in causa. Lo auspicano anche i tifosi, che ieri hanno esposto uno striscione fuori dall’Olimpico con scritto: “Dzeko-Fonseca, ora combattete uniti per la maglia!“.

Per Edin però il ritorno a titolare non sembra essere così scontato: anche se il bosniaco dovesse tornare ad allenarsi con i compagni, sabato pomeriggio si accomoderà in panchina. Sarà con ogni probabilità Borja Mayoral a guidare l’attacco giallorosso: lo spagnolo si è meritato i gradi di titolare, e per Edin non sarà facile spodestarlo.

Ma c’è anche un altro nodo da sciogliere, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), ed è quello legato alla fascia di capitano. Dzeko non vorrebbe rinunciare ai gradi e Pellegrini non avrebbe alcun problema a restituirglieli. Ma prima c’è altro su cui confrontarsi con Fonseca, anche sul piano tattico. Pinto con il tecnico e Lucci con il centravanti hanno già cominciato a preparare il colloquio.

Fonte: Leggo / Il Messaggerio