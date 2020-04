DZEKO: “Ho fatto la scelta giusta decidendo di restare. Giusto finire il campionato ma quando non ci sarà pericolo per nessuno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko ha raccontato ai mirofoni di Sky Sport come sta vivendo questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus ma ha colto l’occasione per ricordare di aver fatto la scelta giusta nel restare alla Roma e per parlare del campionato. Queste le sue parole:

Iniziative di Roma Cares. Anche da parte tua un bel videomessaggio…

Io la scelta giusta l’ho fatta per rimanere e non era difficile. Sono orgoglioso di far parte di questa società che fa cose molto importanti per tutti i suoi tifosi e tutta la gente. Noi giocatori siamo a disposizione della società e cerchiamo di aiutare in tutti i modi possibili.

Come è essere padre a tempo pieno?

Ovviamente non sono mai stato così tanto a casa, ma sono contento. Sono contento per i miei figli e tutta la famiglia che in questi momenti è l’unica cosa positiva. Vedo che i miei bambini sono contenti e quando li vedo così lo sono anche io.

Il calcio italiano vuole ripartire. Che cosa ne pensi?

È una cosa molto delicata. Sicuramente la cosa più importante è la salute della gente, di tutti noi. In questo momento lo sport non è nella prima fila delle priorità, però io e tutti noi, amiamo lo sport ed è parte della nostra vita. Quando la situazione si calmerà e non ci sarà più pericolo per tutti, è giusto finire il campionato, è quello che facciamo tutti i giorni. E’ giusto per tutti.

Una bella dichiarazione per Sarajevo. Quando non sei a Roma che cosa ti manca?

Sarajevo è un amore infinito e sarà così per sempre. Di Roma mi mancherebbe casa nostra, dove abitiamo, anche perchè quando andiamo in vacanza a Sarajevo Una ci chiede “Quando torniamo a casa?” e questa è casa nostra gli diciamo. Lei ci dice casa nostra è a Roma.

Sei capitano ora, ti sentivi già capitano da prima?

La prima volta era negli ultimi mesi al Wolfsburg, poi sono andato al City. Sono capitano della Bosnia da 6 anni. Farlo alla Roma dopo Totti e De Rossi è un grande orgoglio. Una società meravigliosa. Mi sentivo anche prima come uno dei capitani. Tutte le squadre hanno più di un capitano che non sono solo quelli con la fascia, ma anche i leader in campo.

Fonte: Sky Sport