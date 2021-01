Dzeko in bilico, spuntano Real e Barça. I dubbi del giocatore sull’addio alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko non vuole andare via dalla Roma e al momento le possibilità che il bosniaco possa trovare una sistemazione gradita da qui alla fine del mercato sono molto basse.

Fosse per la Roma però il giocatore sarebbe già fuori dal club: dopo la lite con Fonseca e la presa di posizione dell’allenatore che ha deciso di escluderlo, la proprietà si è schierata accanto al portoghese. I Friedkin capiscono bene che tenere un giocatore scontento e destinato alla panchina che pesa come Dzeko sulle casse del club sarebbe controproducente.

La soluzione migliore per la Roma sarebbe trovare un club interessato al bosniaco e sostituirlo con un altro attaccante, sempre che la frattura non si ricomponga e il bosniaco torni dentro al progetto giallorosso. Al momento, riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Zidane lo prenderebbe al Real Madrid e anche Koeman vorrebbe Dzeko al Barcellona, però i catalani, con le elezioni alle porte, possono spendere solo per un difensore.

In Italia invece l’Inter ha chiuso le porte per uno scambio con Eriksen, mentre la Juve offre solo uno scambio con Bernardeschi. E Dzeko? I dubbi del bosniaco sono i soliti: la sua famiglia a Roma è felice, e lo stesso attaccante ha già fatto sapere che non vuole andarsene, anche se la proposta di una big (non di certo il West Ham) potrebbe fargli cambiare idea. Ipotesi che, a meno di una settimana dalla fine del mercato, appare molto complicata: per il Corriere della Sera (L. Valdiserri) al momento le possibilità che Dzeko lasci la Roma sono inferiori al 10%.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera