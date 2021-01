Dzeko, l’agente alla Roma: “Senza una sistemazione gradita resta qui”. Ecco gli scambi possibili con Juve e Inter

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – In questo finale incandescente di mercato si parlerà soprattutto di Edin Dzeko e della sua possibile cessione dopo che il calciatore è finito nella lista dei cedibili a seguito della dura lite avvenuta con Paulo Fonseca.

Ieri l’agente del calciatore bosniaco era a Trigoria per parlare della situazione del suo assistito con la dirigenza capitolina. Lucci, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), ha comunicato alla Roma che l’attaccante intende rimanere, a meno che non gli venga trovata una sistemazione di suo gradimento in Italia.

Il che, tradotto, vuol dire: o Juventus o Inter. E non sarà di certo facile farlo, visto che per motivi di bilancio nessuna delle due può pensare a un investimento così oneroso. L’unica possibile via d’uscita sarebbe trattare uno scambio di prestiti. Il Messaggero fa anche i nomi dei calciatori che potrebbero finire sul tavolo delle trattative.

Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri sarebbero disposti a parlare di uno scambio con Bernardeschi, che fatica a trovare spazio anche con Pirlo. Per quanto riguarda l’Inter, i nomi in ballo sarebbero quelli di Eriksen e Pinamonti, giovane attaccante di 21 anni che potrebbe fare gola ai giallorossi.

