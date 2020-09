Dzeko, ora che fai? E Cavani si offre ai giallorossi

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’accelerata improvvisa della Juventus su Morata, che oggi firmerà con i bianconeri, mette la parola fine al tormentone dei giorni scorsi. Dzeko resta alla Roma, Milik, solo per il momento, al Napoli. Ma le vie del mercato sono infinite e non sono da escludere sorprese da qui al 5 ottobre prossimo.

La Roma adesso ha il problema di rimotivare Dzeko e non ha molto tempo per farlo: domenica sera arriva proprio la Juventus, e i giallorossi devono avere il proprio centravanti convinto e concentrato sulla causa. Non sarà facile. Edin, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina) rimprovera a Fienga la promessa non mantenuta di lasciarlo partire e di non aver mai preso in considerazione un’alternativa al polacco.

Senza contare che andranno ricuciti i rapporti con Fonseca. Dalla crepa nata nell’intervallo di Duisburg nella gara contro il Siviglia, acuita poi dalle dichiarazioni del centravanti al termine del match, i due non si sono più chiariti. La Roma dunque va avanti con Dzeko, a meno che la Juventus non decida di affondare il colpo nonostante l’arrivo di Morata.

E se il centravanti bosniaco alla fine dovesse partire, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), non è da escludere la sorpresa Cavani che in queste ore si è offerto alla Roma. Senza contare che i giallorossi dovranno comunque pensare al vice attaccante titolare, una questione ancora irrisolta ma che va affrontata nelle prossime due settimane.

