Dzeko resta in bilico, la Roma segue Milik

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Occhio alle sorprese in attacco in casa Roma durante il prossimo mercato di settembre. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina), la posizione di Dzeko resta traballante.

La sua permanenza in giallorosso non è così scontata: Inter e Juventus sono interessate al bosniaco, e i discorsi con i due club sono aperti considerato l’ingaggio del calciatore che pesa parecchio sul bilancio della Roma.

Per questo motivo a Trigoria continuano a seguire con vivo interesse quanto accade intorno a Milik: l’attaccante polacco si era promesso alla Juventus, ma con l’arrivo di Pirlo e l’esonero di Sarri le cose potrebbero cambiare. La Roma ha pronta la carta Under per arrivare a dama con il centravanti del Napoli.

Fonte: Il Messaggero