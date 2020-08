Dzeko-Roma, è il giorno della verità: il bosniaco resta solo per vincere

AS ROMA NEWS – E’ oggi il giorno della verità per sapere se Edin Dzeko resterà o meno alla Roma, racconta la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) oggi in edicola. La squadra infatti si radunerà a Trigoria e questa sarà l’occasione per il centravanti di confrontarsi con Fienga.

Dzeko, scrive il giornale, vuole conoscere bene i programmi della Roma, a breve e non solo a medio-lungo termine. Vuole capire se ci sarà la possibilità di competere per provare a vincere già da subito.

Dall’altra parte, invece, la Roma e Fienga vogliono capire quanto Dzeko sia ancora dentro le cose giallorosse, quanto ci sia con la testa e voglia ancora essere il leader e il capitano della squadra. Se Edin dovesse alla fine decidere di andare via, la Roma ha già fissato il prezzo: 15 milioni, non un euro in meno.

A Trigoria non saranno disposti a fare sconti, perchè qualora il bosniaco chiedesse la cessione il club sarebbe poi costretto a tornare sul mercato e sostituirlo con un giocatore all’altezza. Ecco perchè la Roma non può permettersi di incassare meno di quella cifra.

Fonte: Gazzetta dello Sport