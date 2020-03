E intanto piace anche Gotze: a giugno sarà libero a zero

AS ROMA CALCIOMERCATO – In Germania nella giornata di ieri ha iniziato a circolare la voce di un interessamento della Roma per Mario Gotze.

Il tedesco è un giocatore diametralmente opposto rispetto all’altro obiettivo per l’attacco, ovvero Tiquinho Soares. Il giocatore del Borussia Dortmund però vedrà scadere il suo contratto a giugno e dunque potrebbe lasciare i gialloneri a zero.

La concorrenza (anche di Napoli e Inter) è forte, ma i giallorossi hanno già contattato gli agenti.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)