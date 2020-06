E’ morto Pierino Prati. Conti: “Riposa in pace”

AS ROMA NEWS – Lutto per il mondo del calcio italiano: si è spento Pierino Prati all’età di 73 anni, ex attaccante che in carriera aveva vestito la maglia della Roma dal ’73 al ’77 totalizzando 82 presenze e 28 gol.

A ricordarlo è stato subito Bruno Conti, suo ex compagno di squadra, che tramite Instagram ha pubblicato un post nel quale ha scritto: “Riposa in pace grande Pierino”.