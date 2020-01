E ora la Roma deve correre sul mercato: in entrata un centrocampista e un attaccante

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo la mazzata Zaniolo, ora arriva quella che porta il nome di Diawara: il centrocampista guineano ha riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro e dovrebbe restare fuori addirittura 2-3 mesi. Tempistiche che, se confermate, significato stagione praticamente compromessa.

A questo punto la Roma è costretta a tornare in modo pesante e veloce sul mercato: la sessione invernale si chiuderà tra una settimana e di tempo per sistemare le cose ce n’è poco. Fonseca ieri sera è stato molto chiaro: servono due rinforzi. Oltre all’attaccante esterno, ora diventa imprescindibile l’acquisto di un centrocampista centrale che sappia fare il regista.

Il nome caldissimo è quello di Villar, 21 anni, mediano spagnolo dell’Elche che Petrachi aveva puntato da tempo e per il quale è pronto a tornare alla carica dopo la brutta notizia di oggi per quanto riguarda Diawara. La Roma è pronta a chiudere per circa 5 milioni di euro. Alternative allo spagnolo, al momento, non sembrano esserci.

Più intricata la questione dell’esterno d’attacco: stallo totale su Politano, su cui il Napoli ormai sembra in netto vantaggio, a meno che Petrachi non decida di rilanciare nelle prossime ore. Le alternative al momento sono rappresentate da Januzaj, che però non fa impazzire nessuno, e Dilrosun, 21 anni, esterno mancino olandese dell’Hertha Berlino. Una scommessa, così come Villar. Fonseca preferirebbe qualche certezza in più, ma al momento è difficile fare di meglio. Il tempo stringe, a Petrachi l’ingrato compito di dare ossigeno a una rosa distrutta dagli infortuni.

Giallorossi.net – A. Fiorini