E ora serve un nuovo esterno per Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infortunio di Zaniolo, che ha chiuso ieri la sua stagione è stato un duro colpo anche per Fonseca e la Roma, che perdono l’unico calciatore in grado di regalare alla squadra energia e strappi, oltre che gol.

Adesso i giallorossi con Under in condizioni non eccezionali, Kluivert ancora fuori e un Mkhitaryan inaffidabile fisicamente hanno bisogno di un nuovo esterno in grado di fare gol per sopperire alla mancanza di Zaniolo.

L’obiettivo di Petrachi per il mercato di gennaio era un centrocampista (il brasiliano Vital era il prospetto inseguito dal ds fin dalla scorsa estate) ma il ko inaspettato del giovane talento giallorosso potrebbe cambiare le strategie del direttore sportivo.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo