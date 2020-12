E’ una Roma forte solo con i deboli

AS ROMA NEWS – La sconfitta di Napoli ha riaperto subito il fronte delle critiche sui giornali. “E’ una Roma forte solo con le deboli“, titola l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), secondo il quale il match di domenica regala indicazioni preziose per chi vorrà coglierle. Soprattutto in ottica mercato che a gennaio deve diventare il trampolino per completare la rosa in vista del reale obiettivo stagionale: il ritorno in Champions.

La qualità dei giocatori più forti, da Dzeko a Mkhitaryan, è servita a battere le formazioni più deboli, ma quando l’asticella si alza, scrive Il Messaggero, la Roma non vince. A Verona, con i gialloblù decimati dalle assenze, con la Juventus (facendosi recuperare in vantaggio di un gol e di un uomo), con il Milan e appunto contro il Napoli. Ulteriore dato su cui riflettere: contro le tre big (Juve, Milan e Napoli) i giallorossi hanno subito 9 reti, palesando nei match contro i rossoneri e contro la squadra di Gattuso delle difficoltà a produrre gioco.

Attualmente Fonseca viaggia più o meno in linea con la passata stagione: 1 punto in più che diventerebbero 2 senza il pasticcio di Verona. Nonostante questo, la sensazione è che la Roma non abbia approfittato del tutto di questo campionato anomalo e soprattutto delle energie che toglie la Champions alle squadre che vi partecipano (avversarie per le prime 4 posizioni).

Il pesante ko di Napoli ha evidenziato quello che i due successi con il Cluj e il Parma avevano in parte mitigato, ossia che le seconde linee (e in parte alcuni titolari) fanno fatica. Possono fare bella figura in gare dal quoziente di difficoltà medio-basso ma nelle partite che contano ancora non sono pronte. Il primo a pensarlo è Fonseca. Altrimenti difficilmente avrebbe impiegato Dzeko e Pellegrini, entrambi reduci dal Covid e in palese difficoltà fisica, o rischiato il recupero di Mancini.

Fonte: Il Messaggero