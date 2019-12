E’ vietato guardare in casa degli altri

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma è una squadra solida. Grazie alle scelte e al lavoro del ds Petrachi i giallorossi possono vantare ottimi giocatori in ogni reparto: dalla difesa all’attacco, alternando giovani talenti a giocatori di grande esperienza.

Ha una fase difensiva organizzata, un centrocampo di fatica e qualità e un attacco abbondante. Non si perde mai d’animo ed è ancora in corsa per gli obiettivi che si è prefissata. Proprio grazie al mercato estivo i giallorossi possono oggi essere in corsa in tutte e tre le competizioni che stanno disputando. Adesso non bisogna fermarsi. Basta guardare in casa degli altri, si può per una volta pensare solo a noi stessi.

E’ vero che il calcio non è soltanto amore verso i propri colori, ma farsi il sangue amaro per il buon momento dell’altra squadra della città nasconde un rischio: quello del ridimensionamento. La sfida della Roma non può essere cittadina.

Per il mercato vanno bene operazioni intelligenti. La Roma è solida, quadrata, equilibrata, matura, ma deve tornare a volare e soprattutto a sognare, altrimenti sarà stato tutto inutile.

