Ecco il Braga: la stella è Wenderson Galeno, ma occhio a Paulinho e Horta

NOTIZIE AS ROMA – Urna fortunata ma non troppo per la Roma, che ai sedicesimi di finale di Europa League se la vedrà contro i portoghesi dello Sporting Braga, formazione che Paulo Fonseca dovrebbe conoscere bene avendola, tra l’altro, allenata nella stagione 2015-2016 con buoni risultati sia in campionato (4° posto) che in Europa League, dove ha raggiunto i quarti di finale.

Ma quanto è temibile il Braga? Cominciamo col dire che la squadra attualmente occupa il quarto posto in campionato, a sole 5 lunghezze dalla vetta occupata al momento dallo Sporting Lisbona. A inizio stagione ha perso malamente con il Porto (4-0), ma ha anche battuto il Benfica (1-2) che era un po’ lo spauracchio di questo sorteggio per le teste di serie.

In Europa League il Braga ha chiuso il girone alle spalle del Lecester ma solo per via degli scontri diretti: la formazione portoghese infatti è arrivata a 13 punti come la quotata squadra inglese. I nomi più conosciuti al grande pubblico della rosa sono il difensore Rolando, accostato spesso alla Roma in passato, e Nico Gaitan. La stella della squadra era Francisco Trincão, ceduto in estate al Barcellona. Adesso è il brasiliano Wenderson Galeno il talento migliore della rosa: 23 anni, esterno offensivo di destra che può giocare su tutti il fronte dell’attacco. Ma occhio anche al centravanti Paulinho e a Ricardo Horta, ex Malaga.

Il Braga è solito giocare con lo stesso modulo caro alla Roma di quest’anno, e cioè il 3-4-2-1, ma il tecnico Carlos Carvalhal ha spesso utilizzato anche il 4-2-3-1. Questo l’undici tipo col quale solitamente gioca la formazione portoghese: Matheus; Viana, Carmo, Tormena; Esgaio, Castro, Fransergio, Sequeira; Galeno, Horta; Paulinho. Avversario non semplice per la Roma, che però parte da favorita nella sfida del prossimo febbraio.

Giallorossi.net – G. Pinoli