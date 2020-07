Ecco perchè Fonseca ha sbagliato a prendersela pubblicamente con Zaniolo

EDITORIALE – Se c’è un giocatore che in questo momento è amato incondizionatamente dalla tifoseria è Nicolò Zaniolo. Il perchè è facilmente intuibile: dopo gli addii di Totti e De Rossi, il popolo giallorosso è rimasto orfano di una figura iconica e aveva un bisogno disperato di trovarne subito un’altra a cui aggrapparsi. E lo ha ritrovata in Nicolò.

Un ragazzino dalla faccia pulita che piace tantissimo anche ai più giovani. Zaniolo ha tutto: è giovane, ha talento, classe, forza. E’ sfrontato, ma è un ragazzo posato. Segna gol mai banali. E ha un sorriso così puro di quelli che ti fanno subito innamorare. La sua gestualità poi ha fatto il resto: quel bacio allo stemma della Roma dopo un gol è stato quasi un giuramento d’amore verso una tifoseria pronta ad eleggerlo a nuovo idolo.

Questa doverosa premessa è necessaria per spiegare cos’è Zaniolo per il tifoso della Roma, e perchè Fonseca ha sbagliato a prendersela proprio con lui. Cominciamo col dire che il portoghese non è mai stato un allenatore di polso, soprattutto mediaticamente. Dopo una partita non ha mai pubblicamente ripreso nessuno dei suoi ragazzi, e non venitemi a dire che non c’è mai stato un calciatore che meritasse una strigliata pubblica, magari per non aver rincorso un avversario. E invece dopo Roma-Verona Fonseca ha sentito il bisogno di mostrare i muscoli davanti alle tv.

Perchè farlo proprio con Zaniolo? Perchè prendersela con un ragazzo che viene da un gravissimo infortunio, e che quindi dovrebbe essere effettivamente più giustificato degli altri a non avere ancora la continuità di un calciatore perfettamente sano? Perchè farlo con un calciatore già abbastanza esposto alle chiacchiere dei media? Perchè uscirsene pubblicamente in quel modo in un momento come questo, dove tutti i media sono col fucile spianato contro la Roma, smaniosi di aggrapparsi al nuovo “caso” del momento?

Il tecnico avrebbe potuto tranquillamente bacchettare Zaniolo nelle segrete stanze di Trigoria, evitando di dare risalto a una banalissima vicenda di campo come tante altre. Un autogol maldestro che, ovviamente, sta scatenando un vespaio incontrollato di voci intorno al futuro del ragazzo. L’ennesimo “caso” che si poteva e si doveva tranquillamente evitare, e che invece è stato servito su un piatto d’argento a chi ama banchettare con certe quisquilie.

Giallorossi.net – A. Fiorini