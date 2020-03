Effetto epidemia. Rallenta il negoziato per cedere la Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – Inevitabile che l’emergenza sanitaria vissuta dall’Italia stia condizionando la trattativa per la cessione del club da Pallotta a Friedkin. Nessun rischio per la conclusione del passaggio di consegne, ma probabilmente servirà un po’ più di tempo rispetto alla tabella di marcia prevista.

I legali delle parti lavorano senza sosta per definire tutti i dettagli e arrivare alla firma sui contratti preliminari, che sono formati da ben 600 pagine. Sui tempi più lunghi influiscono, oltre all’incertezza vissuta al momento dal campionato italiano, anche le enormi oscillazioni sul mercato azionario, in particolare quello legato al mercato delle automobili, settore in cui fa affari Friedkin, oltre che lo studio approfondito delle regole del fair play finanziario.

Difficile, a questo punto, che possa arrivare la chiusura dell’affare in questa settimana, anche se le parti restano ferme sulla volontà da una parte di cedere (Pallotta), dall’altra di acquistare (Friedkin).

In tutto questo, Paulo Fonseca cerca di isolare i suoi dal caos che si vive nel calcio italiano, tra polemiche, discussioni e il clima surreale che si è creato. Unica certezza, per tecnico e squadra, che si giocherà giovedì prossimo a Siviglia (ore 18,55) l’andata degli ottavi d’Europa League, al momento a porte aperte (saranno circa 400 i tifosi giallorossi a partire dalla Capitale), anche se non è escluso che nelle prossime ore venga chiuso almeno il settore ospiti.

Per quella sfida dovrebbe recuperare Lorenzo Pellegrini, pronto nel caso a giocare a centrocampo, vista l’assenza dello squalificato Veretout. Trequartista dovrebbe infatti esser confermato Mkhitaryan, alle spalle di Dzeko.

(La Repubblica)