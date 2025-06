Effetto Gasp: abbonamenti boom, i tifosi ci credono

A Roma è già partita una nuova stagione, almeno nei cuori dei tifosi. E i numeri lo dimostrano: oltre 30.000 abbonamenti rinnovati in appena dieci giorni, nonostante qualche bug informatico e i consueti rallentamenti tecnici. È il segnale più evidente che l’entusiasmo attorno alla Roma è tornato alle stelle.

Lo chiamano già “Effetto Gasp”, ma a Trigoria sanno bene che questo fiume giallorosso nasce anche dalla fiducia nel nuovo progetto targato Ranieri-Gasperini e da una politica dei prezzi studiata per premiare la fedeltà.

La prima fase della campagna abbonamenti – riservata alla prelazione per i vecchi abbonati – si concluderà lunedì prossimo. E le previsioni sono ottimistiche: si punta a raggiungere quota 35.000 tessere rinnovate su 38.000, un risultato clamoroso, superiore a ogni aspettativa iniziale. Numeri che pongono le basi per il vero traguardo: sfondare il muro dei 40.000 con la vendita libera, e stabilire così il miglior risultato dell’era Friedkin.

È un trend in costante crescita. Dall’arrivo della proprietà americana, l’Olimpico ha registrato ben 70 sold out, con oltre 4,5 milioni di spettatori complessivi: praticamente, l’intera popolazione di Roma ha varcato i tornelli dello stadio almeno una volta. Dati che fanno sorridere anche in chiave economica, mentre sullo sfondo prende forma il grande progetto del nuovo stadio a Pietralata, il cui progetto definitivo è atteso per l’autunno.

