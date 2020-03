El Shaarawy e Castrovilli, ecco la Roma del futuro

ULTIME NEWS AS ROMA – L’emergenza Coronavirus farà sì che la rivoluzione della Roma, che si appresta a passare da Pallotta a Friedkin nonostante le logiche frenate degli ultimi giorni, sia più morbida di quanto ci si potesse aspettare.

Il direttore sportivo dovrebbe essere ancora Petrachi, che sembrava destinato a salutare ma che invece potrebbe avere un altro anno di tempo per migliorare la Roma. In ogni caso Friedkin, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida) ha già dato un’indicazione operativa. Le plusvalenze vanno sfruttate come una risorsa e come una premessa per rinforzarsi. Ma non devono diventare un imbuto nel quale infilarsi all’ultimo secondo per riequilibrare i conti.

L’obiettivo è trattenere a tutti i costi Zaniolo e Pellegrini, e a quest’ultimo verrà anche rinnovato il contratto allo scopo di togliere quella clausola rescissoria che pende ancora sulla sua testa. Chi invece è destinato a lasciare sono quei giocatori poco decisivi ma che hanno stipendi pesanti, a cominciare da Javier Pastore.

In entrata invece vengono fatti due nomi: il primo è l’attaccante Stephan El Shaarawy, smanioso di lasciare la Cina per tornare a Trigoria. Il secondo è il talento della Fiorentina, Gaetano Castrovilli: il centrocampista piace tantissimo ma per portarlo via dai viola bisognerà fare un investimento pesante dato che viene valutato 40 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport