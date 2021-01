El Shaarawy, isolamento finito: domani le visite mediche e firma con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy oggi non ha effettuato nessun tampone. Non ce ne sarà più bisogno. Da domani infatti trascorso il 21° giorno dall’accertata positività del Faraone dello scorso 7 gennaio.

Questo significa che il giocatore uscirà finalmente dalla quarantena. L’attaccante, svincolatosi dallo Shanghai Shenhua, effettuerà domani le visite mediche a Villa Stuart con la Romae poi firmerà il suo contratto coi capitolini.

Il giocatore ha provato fino a ieri ad accertare la sua negatività per poter firmare subito con i giallorossi e provare a strappare una convocazione per Roma-Verona, ma non ce l’ha fatta. Sarà a disposizione di Fonseca dal prossimo lunedì, quando la squadra comincerà a preparare la partita contro la Juventus di sabato 6 febbraio.

Redazione Giallorossi.net