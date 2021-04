El Shaarawy, lesione al flessore della coscia destra: stop di 15 giorni, niente Ajax

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro problema fisico per la Roma che proprio quando puntava di recuperare Veretout, già rientrato sabato, Mkhitaryan e, chissà, Smalling in vista del doppio impegno europeo, si trova costretta a rinunciare a Stephan El Shaarawy.

L’esterno d’attacco ha infatti riportato una lesione al flessore della coscia destra che lo costringerà a restare fuori 15 giorni.

Un lasso di tempo che gli impedirà, dunque, di essere a disposizione per le sfide con l’Ajax in programma giovedì 8 e la settimana successiva.