El Shaarawy vuole restare: pronto a tagliarsi l’ingaggio, trattativa aperta con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora arrivato il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy, che scadrà il 30 giugno. La Roma potrebbe esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo, ma al momento a Trigoria si tentenna.

Il Faraone percepisce uno stipendio di 3,5 milioni, tanti per un giocatore che non è un titolare fisso di questa squadra. Il nodo della questione è proprio la cifra dell’ingaggio, troppo alta per il club che vorrebbe abbassarla a fronte di almeno un paio d’anni di contratto.

El Shaarawy è disposto a discuterne, e ad accettare un taglio di stipendio, perché nella Capitale ha trovato il giusto equilibrio. Un matrimonio, quello con la Roma, che lui vorrebbe celebrare quanto prima e magari chiudere anche la carriera in giallorosso. Le premesse ci sono, manca però l’accordo economico.

Fonte: Il Messaggero