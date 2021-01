ElSha, arrivo solo ritardato. Ma Pinto c’aveva provato per Gomez…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Stephan El Shaarawy sarà presto un giocatore della Roma. La sua firma, prevista per la giornata di ieri, è solo ritardata di qualche giorno causa Covid. L’attaccante è risultato ancora leggermente positivo, ma spera di negativizzarsi a breve.

Forse già oggi: stando a quanto scrive La Repubblica, il calciatore nella giornata odierna effettuerà un nuovo tampone sperando che dia esito negativo per poter effettuare le visite mediche e firmare con la Roma. Il suo arrivo quindi non è assolutamente a rischio.

C’è però un retroscena di mercato relativo all’acquisto del Faraone che viene svelato oggi da Il Tempo (F. Biafora): Tiago Pinto avrebbe infatti deciso di accelerare con l’acquisto di El Shaarawy solo dopo aver fallito un assalto al Papu Gomez. Il gm giallorosso aveva presentato un’offerta per l’attaccante argentino, rispedita al mittente dall’Atalanta.

Percassi infatti ha bloccato la cessione di Gomez alle squadre italiane. Sul fronte uscite la Sampdoria è in pressing per Santon, mentre il Parma ha l’accordo con i giallorossi per Fazio, che però è titubante. L’argentino ha parlato al telefono con D’Aversa, sicuro di aver fatto le mosse giusto per convincere il giocatore.

