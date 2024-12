AS ROMA NEWS – Dopo settimane durissime, fatte di risultati deludenti e dolorose sconfitte, la Roma si gode una serata vecchie maniere travolgendo il Lecce per 4 a 1. Nettissima la differenza tra le due squadre in campo nonostante la classifica fino a ieri le vedeva appaiate al quintultimo posto della Serie A.

Ranieri, complice l’assenza di Dovbyk, ridisegna la squadra con Dybala ad agire da falso nove e due mezze punte a inserirsi alle sue spalle. Il risultato è senza dubbio interessante, perchè la Roma finalmente crea tantissime occasioni da gol, arrivando a chiudere la partita con ben 23 tiri totali e 9 nello specchio, contro i 3 del Lecce, di cui uno solo in direzione di Svilar e a partita praticamente finita.

Numeri che rispecchiano l’andamento di una partita dominata dai padroni di casa, ma che è stata in equilibrio come punteggio per quasi un’ora di gioco. La Roma infatti paga a caro prezzo un intervento sciagurato dell’irruento Saud, che investe Coulibaly nel tentativo precipitoso di impedirgli il tiro in piena area: l’uno a uno con cui si chiude il primo tempo è bugiardo.

Nella ripresa Ranieri indovina il cambio inserendo Pisilli, che con un gol e un assist diventa il man of the match insieme al sempreverde El Shaarawy. Convincente anche la prova di Dybala, che senza segnare o sfornare assist gioca una partita a tutto tondo, favorendo con il suo movimento a tutto campo gli inserimenti di trequartisti e centrocampisti. Bene anche i due nuovi acquisti Saelemaekers (pimpante ma troppo sciupone) e Konè. Il Lecce alza bandiera bianca, con Giampaolo che a fine partita ammette con onestà la netta superiorità dei padroni di casa.

Con questi tre punti la Roma fa un balzo in classifica, raggiungendo l’undicesimo posto occupato dal Torino e allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione. Quella di ieri è una vittoria che fa morale, e che permette ai ragazzi di Ranieri di poter affrontare con più convinzione un calendario favorevole, da sfruttare senza passi falsi. Il tecnico testaccino può festeggiare le 100 panchine in giallorosso, mentre la squadra è riuscita a fare la pace con i suoi tifosi e in particolar modo con la Sud, che ieri a fina partite ha accolto tra gli applausi i giocatori. Una scena che non si vedeva da troppo tempo da queste parti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

