Eriksen: “Ero malato di Football Manager. Allenavo sempre la Roma, mi piaceva Totti”

AS ROMA NOTIZIE – In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il nuovo centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato della sua passione per Football Manager, popolare videogioco dove si ha la possibilità di essere allenatori di un club di calcio:

“Ero un malato di Football Manager. Allenavo sempre la Roma, mi piaceva Totti. Poi quando sono cresciuto mi sono concentrato solo su me stesso, su come diventare grande senza guardare gli altri”.

Fonte: Gazzetta.it