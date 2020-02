Espulsione e multa: anche Florenzi è triste

ULTIME NEWS AS ROMA – Alessandro Florenzi è tornato a Roma. Ovviamente non ha mollato il Valencia ma ha approfittato della giornata libera per trascorrere qualche ora con la famiglia.

Non è stato un weekend felice per lui, con l’espulsione contro il Getafe per un brutto fallo. Adesso potrebbe essere squalificato per due giornate e salterà sicuramente lo scontro diretto contro l’Atletico Madrid.

L’ex capitano della Roma dovrebbe anche essere multato dal suo nuovo club.

Fonte: Corriere dello Sport