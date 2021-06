EURO 2020, Schick trascina la Repubblica Ceca: eliminata l’Olanda (2-0)

ALTRE NOTIZIE – L’ex giallorosso Patrik Schick sta indubbiamente vivendo una seconda giovinezza. L’attaccante questo pomeriggio è stato protagonista nella vittoria della Repubblica Ceca sulla favorita Olanda negli ottavi di finale di Euro 2020.

Dopo un primo tempo non troppo ricco di emozioni, la partita cambia nella ripresa soprattutto grazie all’espulsione di De Ligt per un fallo di mano proprio volto a fermare Schick, lanciato in porta.

A quel punto l’Olanda crolla, anche perchè la Repubblica Ceca passa quasi subito con un colpo di testa di Holes dopo una papera di Stekelenburg in uscita. Poi è proprio Schick, con un perfetto sinistro sul primo palo, a chiudere la partita. Per lui quarto gol in questo Europeo.

L’Olanda di Depay e De Ligt delude ancora una volta. Prosegue invece la corsa dei cechi, che ora nei quarti affronteranno la Danimarca.

Giallorossi.net – A. Fiorini