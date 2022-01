Fazio fa i bagagli: in partenza per la Campania, lo aspetta la Salernitana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Federico Fazio alla Salernitana. Stavolta ci siamo davvero. Il difensore argentino, 34 anni, andrà a rinforzare la difesa dei campani con la sua esperienza.

Dopo diversi tira e molla, è stato decisivo il pressing di Sabatini che è riuscito a convincere il ragazzo a proseguire altrove la sua carriera, giunta ormai alle battute conclusive.

Fazio, riferisce Sky Sport, partirà oggi per Salerno dove svolgerà le visite mediche per il club attualmente ultimo in classifica. Sempre salvo ripensamenti (al momento improbabili) del giocatore.

Sabatini era uscito allo scoperto qualche giorno fa dichiarando: “Fazio verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente. Ha dato anche disponibilità di rimanere in serie B, qualora non dovessimo riuscire a salvarci”.

Il giocatore firmerà un contratto che lo legherà alla Salernitana fino a giugno, con possibile prolungamento di un altro anno anche qualora la squadra dovesse retrocedere in Serie B. La Roma risparmierà i soldi del suo ingaggio per i prossimi sei mesi.

