Felix, gol e infortunio con la Primavera. La Roma non va oltre l’1 a 1 sul campo dell’Atalanta

AS ROMA NEWS – Altro pareggio per la Roma Primavera, che non va oltre l’1 a 1 sul difficile campo dell’Atalanta. Ma stavolta i giallorossi possono recriminare per le occasioni avute.

Vantaggio dei giallorossi quasi immediato: passano circa dieci minuti e Felix, preferito a Tall al centro dell’attacco, è bravo di testa a capitalizzare al meglio un cross di Zalewski dalla sinistra. L’Atalanta tenta la reazione, ma le occasioni latitano.

Nella ripresa la pressione dei bergamaschi si fa più efficace, ma in contropiede anche la Roma ha le sue buone chance per raddoppiare. Al 62′ però i giallorossi perdono Felix, l’autore del gol, per un infortunio al ginocchio che fa temere il peggio.

La partita improvvisamente si incattivisce: Morichelli perde la testa dopo un duro intervento subito e non sanzionato dall’arbitro. I compagni faticano a trattenere la sua furia. L’arbitro lo punisce con un giallo. Sulla punizione però arriva il pari dell’Atalanta con Cortinovis, abile a ribattere in rete il pallone che era finito sulla traversa dopo l’esecuzione del piazzato.

La partita si infiamma, le occasioni per la Roma diventano tante: all’81esimo Feratovic colpisce la parte interna della traversa, subito dopo dopo è Darboe a sfiorare il gol del 2 a 1. La partita si chiude in parità, la Samp resta in vetta alla classifica. Da sottolineare la prestazione di Zalewski, il migliore in campo.

Giallorossi.net – A. Fiorini