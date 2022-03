Felix in discoteca fa le ore piccole: Mou deluso lo rispedisce in Primavera

AS ROMA NEWS – Il pupillo di Mourinho la combina grossa. Felix Afena-Gyan, giovane attaccante salito dalla Primavera che il portoghese ha preso subito sotto la sua ala protettiva, coccolandolo e facendolo giocare spesso da titolare, ha fatto le ore piccole in discoteca.

Il ghanese, che per un infortunio all’anca non è stato convocato da Mou per la partita contro lo Spezia, sabato scorso ha pensato bene di trascorrere la serata in discoteca rientrando solo a tarda notte. Vivendo nel convitto del Fulvio Bernardini insieme ai compagni Tahirovic e Oliveras, il rientro dell’attaccante non è passato inosservato.

E così ben presto Mourinho è venuto a conoscenza del fattaccio e ha deciso di rispedirlo ad allenarsi con la Primavera: al suo posto, in prima squadra, è stato promosso Volkerling-Persson.

Lo Special One è rimasto particolarmente deluso dal comportamento poco professionale di Felix, arrivato all’indomani di un rischiamo dell’allenatore alla squadra dopo che Zaniolo ed El Shaarawy avevano passato una serata in un locale vicino all’Olimpico al termine di Roma-Verona. Ora toccherà al giovane centravanti ghanese guadagnarsi di nuovo la fiducia di Mourinho.

