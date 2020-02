Fenucci gioca il suo derby: “Sinisa, De Rossi, Saputo e Pallotta: ora vi dico tutto”

ULTIME NEWS AS ROMA – Claudio Fenucci, ex amministratore delegato della prima Roma americana e attualmente in carica al Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul match di stasera, su Pallotta e su De Rossi:

Ha mai perso l’autocontrollo a Roma e a Bologna?

«Diciamo che momenti di tensione ci sono stati. L’anno scorso all’inizio della stagione: i risultati non arrivavano. Alla Roma dopo il derby perso in finale di Coppa Italia, gol di Lulic: sarebbe stato il primo trofeo della gestione Usa, averlo mancato è stato un problema pure sotto il profilo ambientale».

Pallotta è in uscita, se lo aspettava? La differenza fra lui e Saputo?

«Sapevo che Jim era molto affezionato al progetto della Roma e avrebbe voluto aspettare la definizione dell’operazione-stadio prima di uscire, però credo che alla fine lui fosse un po’ stanco di gestire una realtà così complessa. Come complesso è, ora, il passaggio societario. Lui e Saputo come impronta caratteriale sono completamente differenti: con Jim, fors’anche per responsabilità mie, non sono riuscito a creare un rapporto solido; con Joey posso permettermi di dire che nel rispetto del ruolo lo sento molto più come un amico, oltre che presidente».

Sinisa poteva andare alla Roma l’estate scorsa: quanto avete avuto paura di perderlo?

«Dopo la cavalcata-salvezza sapevamo che ci sarebbe stato un grande interesse ma forti anche del rapporto umano speravamo che alla fine decidesse di restare. Lo ha convinto la serietà della proprietà e i rapporti personali fra tutti noi. Comunque vada il campionato, quello che conta è che Sinisa si rimetta e stia bene: questa è la vittoria di quest’anno».

Voce: De Rossi a Bologna in futuro.

«Considerando la persona molto carina e che ha una padre-maestro, se volesse seguire le orme del papà cominciando dal settore giovanile lo accoglieremmo a braccia aperte»

(Gazzetta dello Sport)