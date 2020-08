FIENGA: “Giorno importante per la Roma. Con Dan e Ryan Friedkin metteremo le basi per ottenere risultati forti e sostenibili”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come era previsto, Guido Fienga è stato ufficialmente confermato dalla nuova proprietà come CEO del club giallorosso. Queste le dichiarazioni del dirigente capitolino che ha traghettato la società in questa fase che ha portato la Roma nelle mani di Friedkin:

“Questo è un importante giorno per l’AS Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali”, le parole di Fienga.

“Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo”, ha concluso il Ceo giallorosso.