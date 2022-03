Finalmente la Roma di Mou

AS ROMA NEWS – Forse ci siamo. La Roma batte l’Atalanta anche nel match di ritorno e aggancia (momentaneamente) i bergamaschi al quinto posto in classifica riaccendendo qualche piccola speranza per la Champions.

La nota più positiva è la prestazione dei giallorossi, apparsi finalmente coesi, aggressivi, ma anche lucidi per tutti i novanta minuti di gioco. Insomma, una squadra. Pronti via, e la Roma è subito all’attacco, facendo capire di non aver intenzione di ripetere la gara dell’andata.

La partita è vibrante, anche se di occasione da gol se ne contano sulle dita di una mano. E sono tutte giallorosse: prima Mancini scalda i guantoni di Musso, poi Zalewski, tra i migliori, serve Zaniolo che dal limite non riesce a scaricare il suo sinistro al vetriolo.

La Roma sa come far male all’Atalanta: pochi tocchi di palla, ma ricerca immediata della profondità e delle due punte. Ed è così che nasce il gol del meritato vantaggio: Karsdorp recupera un bel pallone e lancia immediatamente Zaniolo, il 22 lavora benissimo la sfera innescando Abraham, Tammy fa un grande controllo a seguire entrando in area e battendo con freddezza Musso.

Nel secondo tempo l’Atalanta prova a reagire, ma l’assenza di Zapata pesa parecchio. La Dea crea di fatto una sola palla gol con Pessina sul quale è bravissimo Rui Patricio. Poi sono i giallorossi ad avere le occasioni migliori per chiuderla, prima con Mancini e poi con Abraham, che calciano alle stelle due palloni invitanti.

Nel finale l’Atalanta tenta un assalto disperato verso la porta giallorossa, ma la Roma non perde la testa: la squadra è lucida, concentrata, e soprattutto non si fa schiacciare dalla furia avversaria. E questo fa la differenza, come ammetterà Abraham a fine partita: “Qualche mese fa avremmo preso gol all’ultimo minuto, ora siamo più compatti”.

Chissà che non sia scattata davvero la scintilla. Presto per dirlo: una grande squadra infatti deve dimostrare questa compattezza e forza mentale attraverso una continuità di prestazioni e risultati. Resta il fatto che la Roma ora sembra avere un’identità: calcio essenziale ma concreto, grande spirito di sacrificio e voglia di vincere.

Tutte quelle caratteristiche che si aspettavano da una squadra di Mou. Lo Special One a fine partita ha scherzato con Mancini: “Non torno più in panchina, visto che senza di me le vincete tutte”. L’assenza a bordo campo del portoghese sembra effettivamente aver dato più tranquillità alla squadra, che quasi “soffre” la personalità straripante del proprio allenatore. Un altro limite su cui bisognerà lavorare.

Ora testa alla Conference League con il match di andata sul campo del Vitesse, poi domenica la trasferta di Udine per proseguire il cammino vincente in campionato: la stagione, improvvisamente, comincia a farsi interessante.

Giallorossi.net – A. Fiorini