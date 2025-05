Fiorentina, colpo di scena: Palladino si è dimesso

Clamoroso a Firenze: Raffaele Palladino si è dimesso a sorpresa dall’incarico di allenatore della Fiorentina. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

La società viola in questi minuti, sorpresa dalla volontà del tecnico, starebbe facendo di tutto per fargli cambiare idea, con l’ex Monza che pare però determinato nel portare avanti la sua idea.

Bisognerà capire nelle prossime ore la spiegazione di Palladino in merito alla decisione presa, in attesa della conferma ufficiale delle parti in causa. Una cosa è certa: l’effetto domino sulle panchine del nostro campionato potrebbe sconvolgere la Serie A.